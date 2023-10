Samsung Galaxy S24 Ultra: BUONE NOTIZIE, avrà il processore di Qualcomm

Si dice che il Samsung Galaxy S24 Ultra 5G verrà spedito con il processore top di gamma di Qualcomm; lo Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy infatti, potrebbe essere un’esclusiva del modello più costoso della line-up.

In questi giorni l’OEM sudcoreano ha annunciato ufficialmente il processore Eyxnos 2400, un chipset premium che vedremo, probabilmente, sulla prossima serie di ammiraglie della gamma Galaxy S24. In passato, i SoC di questa linea non sono stati ben visti dall’utenza visto che i modelli che li adottavano avevano grossi problemi dal punto di vista energetico e dei consumi anomali. Per questo motivo si dice che l’azienda sia intenzionata ad utilizzare i chip di Qualcomm al posto di questi, così da mantenere vivo l’interesse dei consumatori.

Samsung Galaxy S24 Ultra 5G: le nuove indiscrezioni sul processore

Secondo un rapporto di The Elec però, solo il device più costoso della gamma, il Galaxy S24 Ultra 5G, avrà accesso al chipset Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy e lo riceverà in tutti i mercati in cui verrà venduto.

D’altro canto, le iterazioni Galaxy S24 o S24+ saranno dotate di processore Exynos 2400 o dello Snapdragon 8 Gen 3, a seconda della regione in cui verranno commercializzati. Un approccio simile lo abbiamo visto con la serie Galaxy S22 del 2022; solo quest’anno infatti, la compagnia ha annunciato device con chipset Qualcomm.

Giusto come “remind me”, vi segnaliamo che il chip Exynos presenta una CPU più veloce del 70% rispetto al passo e un’elaborazione AI 14,7 volte più veloce rispetto alla vecchia generazione. C’è la GPU Xclipse 940 che si basa sull’architettura RDNA 3 di AMD: ci saranno prestazioni di Ray Tracing migliorate nei giochi. Il SoC è fabbricato sul processo costruttivo LPP+ da 4 nm di Samsung Foundry e ha una CPU a ben 10 core.

