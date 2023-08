Samsung Galaxy S24 Ultra avrà il display più luminoso del mercato

Samsung Galaxy S24 Ultra potrebbe essere lo smartphone con il display più luminoso del mercato al momento della sua uscita. Questo è quanto si apprende da un nuovo leak appena pubblicato su Twitter/X.

Samsung Galaxy S24 Ultra: cosa sappiamo ad oggi?

Come molti di voi sapranno, Samsung è già al lavoro per i top di gamma che arriveranno nel corso del prossimo anno. In merito ai futuri S24, S24+ e S24 Ultra abbiamo già letto moltissime indiscrezioni e adesso invece, stanno per arrivare sul mercato dei tablet di fascia media facenti parte della serie A. Fra le altre cose è previsto il lancio del Galaxy Tab S9 FE a breve.

Tornando alla line-up premium in arrivo nel 2024 invece, apprendiamo che il modello di punta della gamma potrebbe presentare uno schermo super luminoso con picco massimo di oltre 2200 nt. Addirittura, secondo quanto rivela un insider su Twitter/X, sembra che l’azienda voglia spingersi fino ai 2800 nit. Ad ogni modo, mancano ancora diversi mesi al debutto di questa ammiraglia; ne sapremo di più nei mesi a venire. Un valore così alto potrebbe incidere sulla durata della batteria del device? Staremo a vedere. Inoltre, si dice che il display del futuro Galaxy S24 Ultra potrebbe essere un pannello OLED M13 di nuova generazione che vedremo, per la prima volta, su iPhone 15 Pro e sull’OPPO Find X6 Pro.

Exclusive:Galaxy S24 Ultra could be coming as a unibezel device, will support 2200 nits at full brightness — itnyang (@hyacokr_itnyang) August 23, 2023

Fra le altre indiscrezioni infine, prevediamo l’inserimento di una fotocamera principale da 200 Megapixel, di un sensore ultrawide da 12 Megapixel, di un teleobiettivo da 50 Mega e di un’ottica da 10 megapixel con zoom ottico 10X. Potrebbe avere una batteria da 5000 mAh mentre il modello Plus da 4900 mAh e la versione standard da 4000 mAh. Il SoC interno potrebbe essere il prossimo Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm personalizzato per Samsung.

Nelle notizie correlate vi segnaliamo che il Samsung Galaxy S23 5G costa solo 673,98€ su Amazon, spese di spedizione incluse.

