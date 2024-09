Samsung Galaxy S24 Ultra: a questo prezzo è sempre il top di gamma da prendere

Il Samsung Galaxy S24 Ultra continua a non avere rivali sul mercato, per tutti gli utenti alla ricerca del miglior top di gamma per rapporto qualità/prezzo. Grazie alla nuova offerta eBay in corso, lo smartphone di Samsung è ora disponibile al prezzo scontato di 939 euro, con possibilità di pagare anche in 3 rate con PayPal. Si tratta della promo giusta per mettere le mani su di uno smartphone completo, senza punti deboli e con un supporto software al top del mercato. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box riportato qui di sotto e poi aggiungere il dispositivo al carrello.

Samsung Galaxy S24 Ultra: ora il prezzo è giusto

Il Samsung Galaxy S24 Ultra ha tutto quello che serve per garantire prestazioni elevate, in ogni contesto di utilizzo. Tra le specifiche tecniche troviamo un display AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz. Lo smartphone è dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, affiancato da 12 GB di RAM e da 256 GB di storage oltre che da una batteria da 5.000 mAh. Il sistema operativo è Android 14 con 7 anni di aggiornamenti garantiti. In confezione c’è anche la S-Pen.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy S24 Ultra al prezzo scontato di 939 euro. Lo smartphone, proposto nella variante da 256 GB, è ora disponibile anche con acquisto in 3 rate senza interessi tramite PayPal, confermandosi come uno dei best buy del momento per la fascia alta del mercato. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto.