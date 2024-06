Samsung Galaxy S24 Ultra a 899 euro con il TRIPLO SCONTO shock su Amazon

La settimana inizia con il botto su Amazon perché puoi acquistare il bellissimo e potente Samsung Galaxy S24 Ultra con un clamoroso triplo sconto di 600 euro. Ti assicuriamo che è tutto vero, ma devi prendere carta e penna (o semplicemente degli appunti digitali) per capire un po’ come sfruttare questa incredibile promozione. Mettiti comodo che ti spieghiamo tutto.

Come acquistare il Galaxy S24 Ultra a 899 euro su Amazon

Precisiamo che la promozione è a tempo e disponibilità limitata, quindi ti suggeriamo di sbrigarti prima che vada in esaurimento. Il primo passo, comunque, è lo sconto del 20% già attivo su Amazon che permette di far scendere il prezzo da 1499 a 1199 euro: e qui non si scappa, nel senso che è il classico sconto che viene applicato in automatico dal sito di e-commerce.

Passiamo al secondo passaggio: acquistandolo su Amazon entro il 24 giugno 2024 avrai diritto a ricevere ben 200 euro di rimborso direttamente da Samsung. Ti basta completare l’acquisto e registrarlo su Samsung Members collegandoti a questa pagina entro il 23 agosto 2024. Il cashback sarà attivo a qualunque prezzo lo acquisterai, ma ti consigliamo di agire adesso che è in sconto, e soprattutto assicurati che il dispositivo sia venduto e spedito da Amazon come indicato sotto al pulsante “Acquista Ora”.

Terzo e ultimo passaggio: avere un abbonamento Prime Student. Si tratta di una versione dell’abbonamento Amazon Prime riservata agli studenti scolastici o universitari, di qualunque età. Ti basta avere un account di questo tipo o usare quello di un parente o un amico per ricevere subito, al carrello, altri 100 euro di sconto automatico.

I conti si fanno in fretta: rispettando tutti questi passaggi pagherai il tuo Samsung Galaxy S24 Ultra a soli 899 euro invece di 1499. Serve sapere altro?