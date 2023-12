Samsung Galaxy S24 Ultra 5G: pochissimi cambiamenti estetici, a quanto pare (FOTO)

In queste ore sono emerse in rete le prime immagini ufficiose del nuovo Galaxy S24 Ultra 5G di Samsung; secondo quanto si apprende sembra che il flagship godrà di pochissimi cambiamenti estetici rispetto al predecessore. Cerchiamo di fare il punto della situazione su quanto è emerso ma intanto vi ricordiamo che il primo evento “Galaxy Unpacked” del 2024 si terrà a metà gennaio e all’interno di questo show conosceremo la line-up S24.

Samsung Galaxy S24 Ultra 5G: tutti i dettagli emersi

In queste settimane abbiamo sentito parlare moltissimo dei futuri flagship di casa Samsung; saranno terminali potentissimi in tutto e per tutto e avranno funzionalità speciali legate all’AI. Dalle nuove indiscrezioni scopriamo che S24 Ultra sarà quasi identico al suo predecessore, l’S23 Ultra che a sua volta è identico all’S22 Ultra del 2022. Da un noto insider oggi vediamo delle foto che mettono a paragone l’ammiraglia del prossimo anno con l’S23 Ultra che conosciamo bene. Ci sono lievi modifiche estetiche con il prodotto next-gen ma sul fronte delle features sarà rivoluzionario.

In primo luogo vediamo che il posizionamento dei pulsanti e dei fori rimarrà identico ma vi saranno alcune lievi differenze. La griglia dello speaker, ad esempio, sarà posta lungo un ritaglio singolo e non su più sezioni; ci saranno due fori per il microfono nella parte superiore e non uno solo.

Cambierà anche la dimensione dei tasti di accensione e spegnimento, nonché del bilanciere del volume. La struttura principale sarà in titanio e sarà leggermente più squadrata e lo schermo sarà leggermente più flat. Sotto la scocca troveremo il processore Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm con 12 GB di RAM e 1 TB di spazio, mentre la batteria sarà da 5000 mAh con ricarica rapida via cavo da 45W o wireless da 15W. Sarà presente la solita ricarica inversa da 4,5W. Il display sarà AMOLED QHD+ LTPO fino a 120 Hz da 6,8″.

Nelle notizie correlate, vi consigliamo l’ottimo Galaxy S23 Ultra 5G di Samsung, nella sua iterazione “Phantom Black” con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria, a 1299,00€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.