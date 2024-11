Samsung Galaxy S24 Ultra (512 GB): prezzo super per il Black Friday di Amazon

Il Samsung Galaxy S24 Ultra continua ad essere un punto di riferimento del mercato per chi è alla ricerca di un top di gamma completo, veloce e con un supporto software di primo livello. Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare lo smartphone nella versione da 512 GB al prezzo scontato di 999 euro, con possibilità anche di pagare in 5 rate mensili. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto.

Samsung Galaxy S24 Ultra: un best buy su Amazon

Il Samsung Galaxy S24 Ultra è dotato di una scheda tecnica completa e senza punti deboli. Tra le specifiche tecniche troviamo un display AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz oltre al SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 affiancato da 12 GB di RAM, 512 GB di storage e da una batteria da 5.000 mAh.

Il sistema operativo è Android 14 con Android 15 e altri 6 major update in arrivo. Il comparto fotografico ha quattro fotocamere posteriori con un sensore principale da 200 Megapixel. La scheda tecnica non ha punti deboli e può garantire prestazioni elevate in tutti i contesti di utilizzo.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy S24 Ultra al prezzo scontato di 999 euro. Il pagamento può avvenire anche in 5 rate mensili. Lo smartphone è venduto direttamente da Amazon ed è acquistabile tramite il box riportato qui di sotto. La promozione è valida solo per alcune colorazioni del dispositivo.