Samsung Galaxy S24 Ultra 12GB+256GB al MINIMO STORICO

Un’incredibile offerta è in corso adesso su eBay, ma sta andando a ruba. Protagonista il fantastico e instancabile Samsung Galaxy S24 Ultra con ben 12GB di RAM e 256GB di ROM. Proprio in questo momento è tuo a soli 929,99€! Si tratta di un eccezionale minimo storico.

Non perdere un attimo del tuo tempo per metterlo in carrello immediatamente, prima che finisca in sold out. Tra l’altro la consegna gratuita è inclusa nel prezzo. Addirittura, se selezioni PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero.

Samsung Galaxy S24 Ultra: potenza e intelligenza artificiale

Il Samsung Galaxy S24 Ultra è lo smartphone perfetto per chi cerca un’ottima fotocamera e l’integrazione dell’intelligenza artificiale alla potenza dei processi. Ora è in offerta al minimo storico su eBay. Acquistalo immediatamente, prima che finisca.

Fai tutto con una semplicità e praticità uniche grazie alla Galaxy AI, ricca di funzionalità per la vita di tutti i giorni. Scatta foto e perfezionale in un attimo grazie alla possibilità di cancellare ciò che dà fastidio alla vista o selezionare la foto migliore.

Traduci in tempo reale la tua voce in chiamata per prenotare un ristorante all’estero o per ricevere assistenza nella tua lingua. Acquistalo adesso a soli 929,99€!