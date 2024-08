Samsung Galaxy S24 Ultra 12/512GB a 1049€ venduto e spedito da Amazon (-539€)

Sembra quasi un errore di prezzo, del quale però vale la pena approfittare al volo! Samsung Galaxy S24 Ultra, venduto e spedito da Amazon, lo trovi con 539€ di sconto nella versione 12/512GB. Per approfittarne, completa adesso il tuo ordine se è ancora disponibile, per averlo a 1049,90€. Spedizioni gratis, con tempi un po’ più allungati, grazie ai servizi Prime.

Sotto la scocca in vetro e metallo, nasconde un potente processore con 12GB di RAM e 512GB di spazio di archiviazione. Questo hardware di alto livello garantisce un’esperienza d’uso fluida e reattiva, sia che tu stia navigando sul web, giocando ai tuoi titoli preferiti o multitasking tra diverse applicazioni.

Il punto di forza di questo smartphone è senza dubbio l’incredibile comparto fotografico. Il sensore principale da 200MP cattura immagini dal livello di dettaglio straordinario, permettendoti di scattare foto nitide e piene di vita anche in condizioni di scarsa illuminazione. La fotocamera ultra-grandangolare e il teleobiettivo con zoom ottico 10x completano l’offerta, offrendoti una straordinaria versatilità per immortalare paesaggi mozzafiato o soggetti lontani in modo sorprendente.

Il display Dynamic AMOLED 2X da 6.8″, con risoluzione QHD+ e refresh rate fino a 120Hz, offre una qualità visiva davvero coinvolgente. I colori sono vibranti, i neri profondi e i movimenti fluidi, regalandoti un’esperienza di visione e di utilizzo di alto livello. L’ampio schermo curvo sui lati aggiunge un tocco di eleganza e raffinatezza al design.

Degna di nota anche l’autonomia offerta dalla batteria da 5.000 mAh, che ti permetterà di utilizzare il telefono per tutto il giorno senza doverti preoccupare della ricarica. E quando sarà il momento di ricaricare, potrai sfruttare la tecnologia di ricarica rapida per riacquistare rapidamente l’energia necessaria.

Grazie alle funzionalità S Pen, diventa uno strumento versatile anche per chi ama prendere appunti a mano o sbrigare attività creative direttamente sullo schermo. La penna digitale risponde con precisione ai tuoi input, offrendo un’esperienza di utilizzo fluida e naturale.

Insomma, Samsung Galaxy S24 Ultra è uno smartphone completo a 360 gradi, in grado di soddisfare le esigenze anche dei più esigenti. E con il suo prezzo scontato di 1.049€ su Amazon, rappresenta un’ottima opportunità per chi cerca il top di gamma nel mondo Android: completa al volo il tuo ordine per accaparrartelo, se non è già finito. Spedizioni gratuite, grazie ai servizi Prime. Disponibilità limitatissima.