Samsung Galaxy S24 Ultra come iPhone 15 Pro Max: avrà una scocca in titanio

In queste ore apprendiamo un interessantissimo rumor inerente il prossimo Samsung Galaxy S24 Ultra 5G; pare che la compagnia sudcoreana seguirà l’esempio di Apple e realizzerà il device con un frame in lega di titanio.

Andiamo con ordine: secondo il rapporto condiviso in rete pochi giorni or sono, sembra che Samsung sia intenzionata a svelare la nuova line-up di punta il prossimo 17 gennaio 2024 in un evento dedicato negli Stati Uniti. Sono molte le fughe di notizie in merito ai nuovi smartphone premium del colosso tecnologico sudcoreano; diamo un’occhiata a quanto è emerso in rete.

Samsung Galaxy S24 Ultra 5G sarà premium come iPhone 15 Pro Max

Il sito The Elec, citando fonti anonime vicine alla questione, ribadisce che Samsung realizzerà – come Apple e adesso Xiaomi – un telefono top di gamma con una scocca in titanio. Ricordiamo che dopo iPhone 15 Pro e Pro Max, abbiamo visto anche Xiaomi 14 Pro con questo materiale in una versione super esclusiva. L’S24 Ultra sarà il primo device del brand a sfoggiare un simile materiale e in seguito Samsung potrebbe adoperarlo anche su altri gadget. Non di meno, l’OEM sudcoreano si aspetta di produrre 15 milioni di unità in fase iniziale, proprio come abbiamo visto con S23 Ultra 5G di quest’anno.

Aggiungiamo poi che una fonte ha riferito che Samsung ha iniziato a lavorare sul titanio per i suoi smartphone già da due anni ma solo di recente, dopo l’uscita dei melafonini top di Apple, pare che si sia decisa a commercializzarlo su un device di prossima uscita. Dai rendering trapelati in passato abbiamo anche visto che i nuovi telefoni top di Samsung avranno bordi più squadrati e disporranno di un look molto più simile a quello visto con gli iPhone degli ultimi anni.

