Samsung Galaxy S24, sconto imperdibile: lo paghi solo 578€ (invece di 929€)

Il Samsung Galaxy S24 5G è attualmente in offerta su eBay ad un prezzo formidabile: lo paghi solo 578€, con uno sconto del 38% rispetto al prezzo consigliato di 929€. Questo smartphone di fascia alta offre un display AMOLED da 6,2 pollici con risoluzione Full HD+ (1080 x 2340 pixel) e un refresh rate di 120Hz, che garantisce immagini fluide e colori vividi.

Il Galaxy S24 è alimentato dal potente processore Exynos 2400 (4nm) e dispone di 8GB di RAM LPDDR5X e 128GB di memoria interna UFS 3.1, assicurando prestazioni eccellenti per multitasking e giochi pesanti.

Il comparto fotografico del Galaxy S24 è composto da una tripla fotocamera posteriore: un sensore principale da 50MP con apertura f/1.8, un teleobiettivo da 10MP con zoom ottico 3x e un obiettivo ultra-grandangolare da 12MP. La fotocamera frontale da 12MP è perfetta per selfie di alta qualità e videochiamate. Entrambe le fotocamere supportano la registrazione video in 4K e 8K, offrendo un’esperienza fotografica e videografica di altissimo livello.

La batteria da 4000 mAh supporta la ricarica rapida, permettendo un uso prolungato del dispositivo senza frequenti ricariche. In termini di connettività, il Galaxy S24 supporta il Wi-Fi 6E, il Bluetooth 5.3 e la rete 5G, garantendo connessioni veloci e stabili.

Il design elegante e sottile, con un peso di soli 167 grammi e uno spessore di 7,6 mm, lo rende comodo da maneggiare. La protezione è garantita dal vetro Corning Gorilla Glass Victus 2, che aumenta la resistenza ai graffi e agli urti. E’ semplicemente uno dei migliori flagship del 2024: non farti scappare questa offerta e acquistalo subito a soli 578€. Se lo desideri, con PayPal puoi dilazionare il pagamento in tre rate a tasso zero.