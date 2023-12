Samsung Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra: svelato il design dei nuovi flagship

In questi giorni stiamo apprendendo tantissime informazioni rilevanti in merito ai nuovi flagship di punta di casa Samsung. Grazie ai leaks e ai rumors di insider e tipster infatti, scopriamo come saranno fatti i dispositivi premium del nuovo anno. La serie Galaxy S24 5G è alle porte e si dice che l’evento “Galaxy Unpacked” sia previsto per il 17 gennaio 2024.

In queste ore poi, sono trapelati i primi render promozionali (grazie al portale di Windows Report) che mostrano i nuovi S24, S24+ e S24 Ultra in tutto il loro splendore.

Samsung Galaxy S24: tutti i dettagli sull’estetica dei device

Andiamo con ordine: come sappiamo da diversi anni, l’iterazione Ultra sarà quella più esclusiva e sarà caratterizzata da un frame squadrato con bordi piatti e schermo flat al seguito. Verrà venduto in quattro colorazioni: Black, Grey, Violet e Yellow e sarà costruito in titanio, come vuole la moda del momento.

Questo flagship sarà alimentato dal processore Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm e presenterà memorie RAM da 12 GB, mentre lo storage massimo arriverà a 1 TB. Il quantitativo minimo invece, sarà di 256 GB. Per risolvere gli eventuali problemi di surriscaldamento, pare che la società stia incorporando dei sistemi di dissipazione del calore avanzati con camera di vapore più generosa rispetto al passato. Sul fronte fotografico, questo modello presenterà ancora un sensore principale da 200 Megapixel, seguito da un’ultrawide da 12 Mpx e da un teleobiettivo da 10 mega con zoom ottico 3X.

Dulcis in fundo, ci sarà un tele-lens da 50 Mpx con zoom ottico 5X. Dovrebbero esserci funzionalità AI di nuova generazione e perfino una AI generativa. Non mancherà il Wi-Fi 7, il Bluetooth 5.3, la porta USB Type-C e il classico modem NFC per i pagamenti contactless. La batteria sarà da 5000 mAh con fast charge da 45W.

I due modelli basici invece, non avranno la finitura in titanio ma presenteranno cornici sottili e simmetriche. Saranno venduti in giallo ambra, viola, cobalto, grigio marmo e nero onice. Sotto la scocca presenteranno lo Snapdragon 8 Gen 3 (in alcuni mercati), ma diversi paesi riceveranno l’Exynos 2400.

Anche qui avremo una nuova camera di vapore per il dissipamento del calore e il modello più piccolo vanterà una batteria da 4000 mAh con ricarica da 25W, mentre il Plus riceverà una cella energetica da 4900 mAh con ricarica via cavo da 45W.

