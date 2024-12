Samsung Galaxy S24 Plus: prezzo super con l'offerta di fine anno di Amazon

Il Samsung Galaxy S24 Plus diventa sempre più interessante ed è oggi uno dei best buy di Amazon. Con l’offerta in corso, infatti, lo smartphone di Samsung è ora acquistabile al prezzo scontato di 900 euro e, per gli utenti abilitati ai pagamenti rateali, è acquistabile anche optando per il pagamento in 12 rate mensili. Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon. Per sfruttare la promo basta premere sul box qui di sotto.

Samsung Galaxy S24 Plus: ottimo prezzo su Amazon

La scheda tecnica del Samsung Galaxy S24 Plus si basa sul SoC Exynos 2400 affiancato da 12 GB di RAM e da 256 GB di storage UFS 4.0. C’è poi spazio per una batteria da 4.900 mAh, con supporto alla ricarica rapida. Lo smartphone è dotato di un display AMOLED LTPO da 6,7 pollici, con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz.

Da segnalare anche una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel che viene affiancato da un sensore ultra-grandangolare e da un sensore teleobiettivo. Il sistema operativo è Android 14 ma è in arrivo l’aggiornamento ad Android 15 che sarà il primo di 7 major update garantiti per il dispositivo.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy S24 Plus al prezzo scontato di 900 euro. L’acquisto può avvenire anche optando per il pagamento in 12 rate mensili. Per sfruttare subito la promo basta premere sul box qui di sotto.