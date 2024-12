Samsung Galaxy S24 Plus è in offerta: a questo prezzo è un BEST BUY

Il Samsung Galaxy S24 Plus diventa sempre più interessante e, sfruttando l’offerta in corso su eBay e il codice sconto SMARTDEC24, da aggiungere al momento del pagamento, può essere acquistato al prezzo scontato di 759 euro. Lo smartphone è disponibile anche con pagamento in 3 rate senza interessi, con PayPal oppure con Klarna, ed ha 24 mesi di garanzia. Per sfruttare la promo basta premere sul box qui di sotto.

Samsung Galaxy S24 Plus: ora il prezzo è giusto

Il Samsung Galaxy S24 Plus è la scelta giusta per chi è alla ricerca di uno smartphone di ottima qualità e con un supporto software al top. Tra le specifiche tecniche troviamo un display Dynamic AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC Exynos 2400 affiancato da 12 GB di memoria RAM e da 256 GB di storage oltre che da una batteria da 4.900 mAh, con supporto alla ricarica wireless. Lo smartphone ha una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel, sensore teleobiettivo da 10 Megapixel, con zoom ottico 3x, e sensore ultra-grandangolare da 12 Megapixel. Il sistema operativo è Android 14 con 7 major update garantiti.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto SMARTDEC24, da aggiungere al momento del pagamento, è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy S24 Plus al prezzo scontato di 759 euro, con possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal oppure con Klarna. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto. Lo smartphone ha 24 mesi di garanzia.