Samsung Galaxy S24 Plus (12/256 GB) è in offerta, ora è IMPERDIBILE (-365€)

È il momento di acquistare il Samsung Galaxy S24 Plus. Lo smartphone di Samsung, infatti, è ora disponibile al prezzo scontato di 824 euro, con ben 365 euro di sconto rispetto al prezzo di listino, grazie a questa nuova offerta eBay e al codice PSPRMAY24, da aggiungere al carrello prima di completare l’ordine. C’è anche la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi, con PayPal. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo.

Samsung Galaxy S24 Plus: un best buy assoluto a questo prezzo

Il Samsung Galaxy S24 Plus è lo smartphone giusto da comprare oggi. Tra le specifiche troviamo un display AMOLED LTPO da 6,7 pollici, con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz, oltre al SoC Exynos 2400, realizzato con processo produttivo a 4 nm.

Lo smartphone è dotato di 12 GB di memoria RAM, 256 GB di storage e di una batteria da 4.900 mAh, con ricarica rapida da 45 W e ricarica wireless. Da notare anche una tripla fotocamera posteriore e un sistema operativo Android 14 con One UI e ben 7 anni di aggiornamento garantiti.

