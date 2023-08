Samsung Galaxy S24 e S24 Plus: ci sarà un nuovo design, a quanto pare

I nuovi Samsung Galaxy S24 e Galaxy S24 Plus arriveranno sul mercato e presenteranno un grosso cambiamento sul fronte del design. Questo lo rivela un noto insider del web in queste ore su Twitter/X.

Da pochissime settimane Samsung ha svelato i nuovi pieghevoli del 2023; adesso l’attenzione dei media e dei fan si è spostata letteralmente alle ammiraglie di punta del prossimo anno. Secondo una nuova fuga di notizie, trapelata in rete e ripresa dall’insider Ice Universe, scopriamo che i Galaxy S24 e S24 Plus presenteranno un nuovo design con linee più squadrate e minimal.

Osserviamo attentamente S23 e S23 Plus attuali: dispongono dei un ottimo retro piatto e di un telaio con scocca leggermente curva ai lati; le cose sono destinate a cambiare con i nuovi S24 e S24 Plus che si avvicineranno molto all’estetica flat-edge che abbiamo sui melafonini da circa tre anni. Non ci saranno curvature quindi, ma solo bordi appiattiti.

The middle frame design of S24 and S24+ has changed, and it has become a vertical frame design similar to iPhone. The picture shows Meizu 20, which is probably like this. pic.twitter.com/MG4hwn7pMQ

