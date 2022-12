Samsung Galaxy S23 Ultra sarà pensato per il gaming da mobile?

Partiamo subito dalla risposta alla domanda presente nel titolo: sappiate che che il prossimo Galaxy S23 di Samsung potrebbe non essere un dispositivo pensato per il gaming. A riportare questa indiscrezione ci ha pensato un noto tipster online. Il motivo è semplice: a quanto pare il telefono non presenterà un adeguato raffreddamento termico sotto la scocca. Questo implica che, in caso di gaming avanzato, potrebbe surriscaldarsi più del necessario, rendendo così l’esperienza utente non proprio ottimale per gli amanti del videogioco online. Tutte queste notizie sono vere ma potrebbero non riguardare l’iterazione Ultra che invece sarà un prodotto eccezionale votato agli utilizzi più estremi.

Samsung Galaxy S23 e S23 Ultra: una differenza abissale

Come detto, a suggerire questa ipotesi ci ha pensato l’insider del web Ice Universe in collaborazione con OreXDA. Sembra infatti che l’azienda non doterà il Galaxy S23 di una camera di raffreddamento ben strutturata e quindi, non supporterà le lunghe sessioni di gaming.

Sotto la scocca presenterà comunque il processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm overcloccato. La potenza sarà più che necessaria ma potrebbe non esserci un adeguato sistema di dissipazione del calore per un uso pesante come il gaming. In poche parole, se prevedete di giocare molto a PUBG, COD e altri titoli mobile, vi invitiamo a prendere in considerazione il fratellone Ultra. Inoltre, senza una camera di vapore, il telefono limiterà di un po’ le prestazioni rispetto agli altri prodotti della gamma. Al momento sono solo supposizioni; vi invitiamo a prendere il tutto con “un pizzico di sale”.

Galaxy S23 basico sarà un telefono molto compatto con uno schermo da 6,1 pollici e il suo spessore potrebbe essere davvero contenuto. Troveremo poi un Galaxy S23+ e un Galaxy S23 Ultra 5G con S Pen integrata nella scocca.

