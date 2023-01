Samsung Galaxy S23 Ultra: sarà il MIGLIORE del mercato?

Il nuovo Samsung Galaxy S23 Ultra 5G è dietro l’angolo; oggi apprendiamo che il telefono disporrà di nuovi speaker migliorati, di una fotocamera ancora più performante, di un processore potentissimo e non solo.

Mancano pochissime settimane al lancio dei nuovi telefoni top di gamma del costruttore sudcoreano. La gamma Galaxy S23 è prossima al lancio sul mercato e una recente indiscrezione ha suggerito quali saranno i miglioramenti di cui presenterà il modello di fascia alta.

Samsung Galaxy S23 Ultra: ecco i miglioramenti previsti

Il rumor proviene dal noto insider del web Ice Universe che ha condiviso un tweet sui suoi canali social poche ore fa. In un post ha dichiarato infatti che Galaxy S23 Ultra presenterà grossi miglioramenti sul versante delle performance. Il dispositivo offrirà una migliore esperienza dal punto di vista generale. Un esempio? Gli altoparlanti saranno in grado di fornire una migliore qualità del suono con bassi più caldi e profondi.

Galaxy S23 Ultra noteworthy details have been improved: 1. Speaker sound quality, especially bass, has been improved; 2. Focus problem is no longer a problem; 3.Excellent anti-shake 4. Excellent microphone.

#GalaxyS23Ultra

Click here.:https://t.co/vzobMRR522 — Ice universe (@UniverseIce) January 12, 2023

Unitamente a ciò, ci saranno miglioramenti rilevanti anche per il sistema fotografico. Ice Universe ha suggerito che non ci saranno problemi di messa a fuoco di alcun tipo. L’otturatore sarà impeccabile e potrebbe offrire una qualità dell’immagine eccelsa. Inoltre, secondo l’insider, Galaxy S23 Ultra presenterà un “eccellente shake”; questo significa che la stabilizzazione sarà perfetta. Il merito di questa feature dovrebbe essere legato al nuovo sistema elettronico ed ottico combinato (EIS e OIS) che ridurrà la sfocatura (anche quella più impercettibile) nelle foto.

Dulcis in fundo, la qualità del microfono pare che sia stata notevolmente migliorata, sia in chiamata che durante la registrazione dei video. Questi sono solo rumors per il momento; vi invitiamo a prenderli con “un pizzico di sale”. Restate connessi per futuri aggiornamenti.

Nelle notizie correlate vi segnaliamo che il top di gamma dello scorso anno, il Galaxy S22 Ultra 5G, si porta oggi a casa con soli 999,00€ al posto di 1279,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.