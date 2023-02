Samsung Galaxy S23 Ultra: quanto è resistente? (VIDEO)

Il 1° febbraio Samsung ha svelato i nuovi flagship di punta; nel corso dell’evento Galaxy Unpacked dedicato, ha mostrato i Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra. Dopo diverse settimane di preorder, finalmente i telefoni sono giunti nelle mani dei consumatori. Unitamente a ciò, molti recensori hanno iniziato a testarli e non sono mancati i vari Drop Test da parte di aziende specializzate. Nello specifico, il canale di PBKReviews ha appena messo alla prova la qualità costruttiva del Galaxy S23 Ultra e, dal video emerso su YouTube, sembra che il dispositivo non ne sia uscito benissimo. Nulla di grave, attenzione; bisogna solo stare attenti nell’uso quotidiano proteggendolo con una cover apposita. Nello specifico, noi vi suggeriamo quella di Spigen Tough Armor a soli 20,99€. La trovate su Amazon e le spese di spedizione sono incluse.

Samsung Galaxy S23 Ultra: proteggetelo con una cover

Come ribadito sopra, il device Galaxy S23 Ultra è stato messo alla prova dai tecnici esperti di PBKReviews. Dal video abbiamo visto che, alla prima caduta, lo schermo del dispositivo si è rotto inesorabilmente.

Anche il fratellino Galaxy S23+ purtroppo, ha fallito allo stesso modo. Lui presenta il Gorilla Glass e uno schermo flat (privo di bordi curvi), ma questo non è bastato per renderlo esente dalla rottura.

Ad ogni modo, come detto sopra, non dovete preoccuparvi; il trucco è quello di proteggerli con una cover, anche perché presentano un design molto particolare che li rende scivolosi durante l’utilizzo quotidiano. Con una custodia – magari una di Spigen – risolverete qualsiasi problema. That’s it.

Vi ricordiamo che il Galaxy S23 Ultra è un’ammiraglia incredibile, dotata di processore Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, schermo Dynamic AMOLED da 6,8″ con refresh rate variabile LTPO 2.0, supporto alla S Pen e con una main camera da ben 200 Megapixel. Lo trovate su Amazon a 1479,00€, spese di spedizione incluse nel prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.