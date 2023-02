Samsung Galaxy S23+: quanto è resistente?

Da pochi giorni la line-up Galaxy S23 di Samsung è giunta sul mercato da pochissimi giorni e i recensori hanno iniziato già a testarlo. Sono in tanti ad aver elogiato i dispositivi della gamma ma ci sono alcuni piccoli difetti di gioventù che affliggono i terminali. Nello specifico, apprendiamo che il modello Plus della serie non è molto resistente. Da un Drop Test emerso sul web abbiamo scoperto che, anche se la costruzione è impeccabile, occorre proteggerlo al meglio perché è un po’ delicato.

Samsung Galaxy S23+: urge una cover, probabilmente

Ad ogni modo, non c’è nulla di cui preoccuparsi al momento. Se il telefono è un po’ fragile, basta proteggerlo con una bella cover in silicone o in altri materiali. Il mercato è pieno di soluzioni interessanti.

Tornando all’articolo in questione, è emerso che il dispositivo di punta di Samsung, il Galaxy S23 Ultra, non è all’altezza delle aspettative. Sembra non convincere quanto i prodotti di Apple o di altri competitor. Alla prima caduta è andato in frantumi. Questo è quanto riportano i colleghi di GMSArena.

Nello specifico, lo schermo curvo è stato il primo a rovinarsi, ma il motivo è semplice: la curvatura sui bordi non aiuta di certo, ma onestamente non lo si aspettava visto che arriva con il Gorilla Glass Victus 2 su ambo i lati. Stessa storia avviene per i terminali di fascia medio-alta, S23 e S23+.

Come detto in calce, non c’è nulla di cui preoccuparsi: Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra sono device pazzeschi, potentissimi e con un comparto fotografico da paura. Hanno un chip estremamente versatile e godono di performance da gaming phone.

A proposito, sappiate che questa ammiraglia, è in sconto su Amazon all’incredibile prezzo di soli 1007,28€ al posto di 1229,00€. Il risparmio è davvero elevato per un prodotto uscito sul mercato da poco più di due settimane (-18%).

