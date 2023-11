Samsung Galaxy S23 Ultra: prezzo SPETTACOLARE su Amazon (solo 965€)

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone di punta e non sapete cosa comprare, oggi vogliamo consigliarvi l’ottimo Samsung Galaxy S23 Ultra 5G che, nella sua iterazione color Phantom Black, con 8 GB di RAM e ben 256 GB di memoria interna, è in super sconto su Amazon al prezzo sensazionale di soli 965,12€, spese di spedizione incluse. Il nostro consiglio, in questi casi, è sempre il medesimo: affrettatevi ad acquistarlo perché le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro e il prezzo potrebbe tornare molto più elevato.

Viene venduto da un negozio terzo ma è spedito da Amazon: ciò implica che godrà della consegna rapida e celere in pochissimi giorni con il servizio di Prime, ma non solo. Potrete dilazionare il pagamento complessivo del gadget in comode rate grazie a CreditLine di Cofidis (pagamenti su base mensile) o mediante il sistema interno al sito. Non pensateci troppo e fatelo vostro adesso prima che terminino le scorte disponibili.

Samsung Galaxy S3 Ultra 5G: l’ammiraglia del momento

Questo è uno smartphone sensazionale sotto tutti i punti di vista; ha un buon prezzo, viene venduto ad un costo irrisorio ma è un cameraphone di alto profilo: dispone di ottiche premium e risolute. La principale è da 200 Megapixel con OIS, ci sono due tele con zoom ottici e un’ultrawide. Pensate che può girare video in 8K, ma non solo.

Ha una batteria che assicura un’autonomia degna di nota, si ricarica in fretta, dispone della fast charge via cavo e ha un processore di fascia alta sotto la scocca (lo Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm for Galaxy), coadiuvato da 8 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna. La sua killer feature però, è la S Pen incorporata nella scocca del device. A 965,12€ non potete lasciarvelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.