Samsung Galaxy S23 Ultra: prezzo FOLLE su Amazon per pochissime ore

Il potentissimo ed esclusivo Samsung Galaxy S23 Ultra 5G si trova in super sconto su Amazon al prezzo consigliato di 1258,06€ al posto di 1659,00€ nella versione con 12 GB di RAM LPDDR5X e ben 512 GB di memoria interna. Capite bene che lo sconto è davvero alto ma se registrate il telefono, una volta che lo avrete ricevuto, presso il sito di Samsung, avrete diritto ad ulteriore cashback di 300€. In poche parole, sarà vostro con 958,06€. Mica male, vero? Ci raccomandiamo però di seguire la procedura guidata sul sito della compagnia e vi invitiamo ad affrettarvi perché la promozione non durerà tantissimo: sarà attiva fino al 17 di questo mese quindi non perdete tempo.

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G: il top dal prezzo contenuto

Ovviamente Samsung Galaxy S23 Ultra 5G è uno smartphone senza compromessi; dispone di un comparto fotografico all’avanguardia composto da tantissimi sensori evoluti. Quello principale, ad esempio, è da ben 200 Megapixel e permette di scattare fotografie assurde anche al buio e di realizzare clip video in 8K a 30 fps. Questo è un cameraphone di alto profilo, anche perché dispone di un teleobiettivo periscopico unico nel suo genere. Le immagini prodotte saranno sempre di qualità cinematografica; non a caso questo è un telefono amatissimo dai content creator.

Il processore invece, è uno dei migliori della sua categoria: parliamo dello Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy di Qualcomm, coadiuvato da un modem 5G, da 12 GB di RAM di tipo LPDDR5X e da 512 GB di storage su memorie UFS 4.0. Ottima la batteria che assicura un giorno di utilizzo intero con una singola carica.

Il display poi, è meraviglioso: ci troviamo davanti ad un pannello Dynamic AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione QHD+, refresh rate fino a 120 Hz (è dotato della tecnologia LTPO di seconda generazione) e supporta l’HDR10+. A 1258,06€ con un cashback di 300€ è veramente un best buy, ma a soli 958,06€ non potete lasciarvelo sfuggire.

