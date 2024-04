Samsung Galaxy S23 Ultra: ora è l'alternativa più economica ai top di gamma (-41%)

Il Samsung Galaxy S23 Ultra si conferma uno degli smartphone più interessanti della fascia alta e, con la nuova offerta eBay, rappresenta oggi un’alternativa ben più economica (ma non per questo meno interessante) al Galaxy S24 Ultra e agli altri top di gamma. Grazie all’offerta in corso, lo smartphone è disponibile al prezzo scontato di 869 euro, con il 41% di sconto rispetto al listino della versione 8/256 GB. C’è anche la possibilità di acquisto in 3 rate con PayPal. Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto.

Samsung Galaxy S23 Ultra: a questo prezzo è un ottimo acquisto

Il Samsung Galaxy S23 Ultra è uno smartphone completo e in grado di garantire ottime prestazioni, in tutti i contesti di utilizzo e per un lungo periodo (grazie all’eccellente supporto software da parte di Samsung). Lo smartphone è dotato di un display AMOLED da 6,8 pollici, con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz.

A gestire il funzionamento dell’ex top di gamma di casa Samsung c’è, invece, il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, vera e propria garanzia di prestazioni eccellenti, in tutti i contesti di utilizzo. Lo smartphone include anche 8 GB di RAM, 256 GB di storage e una batteria da 5.000 mAh.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy S23 Ultra 8/256 GB al prezzo scontato di 869 euro, beneficiando quindi di uno sconto del 41% rispetto al prezzo di listino. Scegliendo di effettuare l’acquisto con PayPal, è possibile pagare anche in 3 rate senza interessi. L’offerta è disponibile premendo sul box qui di sotto.