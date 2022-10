Samsung Galaxy S23 Ultra: le foto al buio saranno SPETTACOLARI

Stando a quanto dichiara il noto tipster del web Ice Universe, sembra che la fotocamera principale da ben 200 megapixel del futuro Samsung Galaxy S23 Ultra 5G sarà in grado di sconvolgere il settore della telefonia mobile.

Il leakster, affidabile per quanto concerne i rumors sul mondo di Samsung, ha aggiunto che il telefono sarà in grado di disporre di una Night Mode unica al mondo. Sarà un vero e proprio flagship incredibile e le varie modalità saranno fantastiche. Certo, non sarà certo l’unico device con main camera da 200 Mpx, ma sarà il solo a saper gestire una tale risoluzione in un modo innovativo e intelligente. L’insider aggiunge anche che le foto di notte saranno qualcosa di “magico”.

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G: cosa sappiamo ad oggi?

Sotto la scocca del device dovrebbe battere un cuore Qualcomm; nello specifico, i modelli americani, come sempre, dovrebbero disporre del futuro Snapdragon 8 Gen 2 prossimo al debutto, ma pare che le controparti coreane e europee non disporranno dell’altro chip rivale, il SoC Exynos proprietario. Al contrario, anche loro vanteranno il chip dell’OEM americano, ma è solo una speculazione.

Di sicuro ci sarà la lente da 200 Mpx e, a bordo della variante Ultra, questa sarà in grado di garantire immagini splendide. Già l’S22 Ultra è un cameraphone con la C maiuscola, questo erede sarà forse il futuro leader del mercato? A proposito, sappiate che l’ammiraglia del 2022 è in sconto a soli 949,00€ su Amazon: un vero affare che vi consigliamo di non lasciarvi sfuggire.

It can be confirmed that S23 Ultra's night photos are very strong and much better than S22 Ultra's. I think it's the biggest improvement of Samsung's flagship mobile phone in five years. — Ice universe (@UniverseIce) October 27, 2022

Tornando all’S23 Ultra, sappiamo che il sensore avrà una inedita modalità di stabilizzazione; Samsung competerà con quella di Vivo o con la recente Action Mode di Apple? Mentre sul sensore fotografico il leakster Ice Universe parla poco e dice solo che “sarà il più grande miglioramento mai visto su un flagship Samsung negli ultimi anni”, sul SoC come detto, aleggia un velo di confusione.

