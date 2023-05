Samsung Galaxy S23 Ultra in OFFERTA LAMPO: ora bastano solo 959€ (anche a rate)

È arrivato il momento di acquistare il Samsung Galaxy S23 Ultra. Il top di gamma di Samsung è protagonista di una nuova offerta Bay che permette l’acquisto al prezzo scontato di 959 euro invece di 1.479 euro. Si tratta di uno sconto di ben 520 euro sullo smartphone che è oramai considerato il punto di riferimento assoluto del mercato, in termini di prestazioni e completezza del comparto hardware. Si tratta del nuovo minimo storico per il top di gamma di Samsung. Scegliendo di pagare con PayPal, inoltre, è possibile optare per l’acquisto in 3 rate senza interessi. L’offerta, disponibile per la versione Black e la versione Cream dello smartphone, è accessibile tramite il link qui di sotto.

Samsung Galaxy S23 Ultra: a questo prezzo è davvero imperdibile.

Il Samsung Galaxy S23 Ultra diventa sempre di più un punto di riferimento del mercato, grazie ad un comparto tecnico completissimo e ad un prezzo ora più accessibile. Lo smartphone è dotato del potente Snapdragon 8 Gen 2 che viene supportato da 8 GB di RAM, 256 GB di storage e da una batteria da 5.000 mAh. C’è anche un display AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz oltre ad una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 Megapixel. Il sistema operativo è Android 13 con One UI.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare il Samsung Galaxy S23 Ultra al prezzo scontato di 959 euro invece di 1.479 euro. Il modello in offerta è dotato di 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Scegliendo di pagare con PayPal, inoltre, è possibile sfruttare l’acquisto in 3 rate senza interessi. L’offerta accessibile tramite il link qui di sotto. In sconto ci sono le versioni Black e Cream dello smartphone.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.