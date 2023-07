Samsung Galaxy S23 Ultra in OFFERTA FLASH è da prendere subito: costa 919€ (anche a rate)

È il momento di acquistare il Samsung Galaxy S23 Ultra. Il top di gamma di casa Samsung è protagonista di una nuova offerta flash su eBay con la possibilità per gli utenti di completare l’acquisto al prezzo scontato di 919 euro. Scegliendo di pagare con PayPal, inoltre, è possibile anche optare per il pagamento in 3 rate senza interessi. Il modello in offerta è dotato di 8 GB di memoria RAM, 256 GB di storage e dell’immancabile S-Pen inclusa. La colorazione in offerta è la tradizionale Black. L’offerta è accessibile tramite il link qui di sotto.

Samsung Galaxy S23 Ultra: a questo prezzo è un best buy assoluto

Il Samsung Galaxy S23 Ultra è il punto di riferimento del mercato smartphone. Tra le specifiche troviamo il potente SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen For Galaxy a cui si affianca un ampio display AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz. Da notare anche una batteria da 5.000 mAh, una quadrupla fotocamera posteriore, con sensore principale da 200 Megapixel, e la S-Pen sempre inclusa in confezione. Lato software, c’è Android 13 con One UI.

Con la nuova offerta eBay disponibile in questo momento è possibile acquistare il Samsung Galaxy S23 Ultra al prezzo scontato di 919 euro. La promozione riguarda la versione 8/256 GB che rappresenta il giusto compromesso tra prestazioni e costo. Scegliendo di pagare con PayPal, inoltre, lo smartphone sarà acquistabile anche in 3 rate senza interessi in modo da dilazionare la spesa per un periodo di tempo più lungo. In promozione c’è anche la versione Bianco Crema che viene proposta a 929 euro.

