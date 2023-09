Samsung Galaxy S23 Ultra in offerta a 899€ su Amazon è un VERO AFFARE (con cashback)

Il Samsung Galaxy S23 Ultra conviene sempre di più e, grazie a questa nuova offerta Amazon, può essere acquistato al prezzo scontato di 899 euro. Lo sconto è garantito dalla promozione cashback che garantisce un rimborso di 300 euro sulla spesa sostenuta per l’acquisto dello smartphone che, quindi, passa da 1.199 euro a 899 euro. C’è anche la possibilità di acquisto in 5 rate mensili senza interessi, pagando con carta di debito. L’offerta riguarda la variante 8/256 GB del top di gamma di Samsung. Per accedere allo sconto basta seguire il link qui di otto.

Samsung Galaxy S23 Ultra in offerta a meno di 900 euro è imperdibile

Il Samsung Galaxy S23 Ultra è una garanzia per tutti gli utenti alla ricerca di un dispositivo completo e ricco di funzioni. Lo smartphone è dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 che viene affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB oltre che da una batteria da 5.000 mAh. Da segnalare anche una quadrupla fotocamera posteriore, con sensore principale da 200 Megapixel.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy S23 Ultra 8/256 GB al prezzo scontato di 899 euro. Lo sconto è legato alla promozione cashback che garantisce 300 euro di rimborso per chi acquista S23 Ultra entro il 17 di settembre da store partner, come Amazon. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto in 5 rate senza interessi, pagando con carta di debito e senza finanziamento.

Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto. Lo sconto è valido solo per alcune colorazioni del top di gamma di casa Samsung.

