Samsung Galaxy S23 Ultra: il prezzo crolla con QUEST'OFFERTA (anche a rate)

Il Samsung Galaxy S23 Ultra continua ad essere un punto di riferimento del mercato: per tutti gli utenti alla ricerca di uno smartphone potente e completo, in questo momento, si tratta del modello su cui puntare. Grazie alla nuova offerta eBay e al codice sconto PSPRMAR24, l’ex top di gamma di Samsung è ora acquistabile al prezzo scontato di 854 euro per la versione 8/256 GB oppure al prezzo scontato di 984 euro per la versione 12/512 GB. In entrambi i casi, è possibile completare l’acquisto anche in 3 rate senza interessi pagando con PayPal. Per ottenere lo sconto extra è necessario aggiungere il codice PSPRMAR24 nell’apposito campo in fase di check out.

Samsung Galaxy S23 Ultra: da prendere subito con queste offerte

Il Samsung Galaxy S23 Ultra è lo smartphone da comprare oggi, grazie a un rapporto qualità/prezzo davvero al top. Lo smartphone è dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, garanzia di prestazioni eccellenti in tutti i contesti di utilizzo. Da notare anche un ampio display AMOLED da 6,8 pollici, con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz oltre a una batteria da 5.000 mAh. Lo smartphone ha anche una quadrupla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 200 Megapixel.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto PSPRMAR24 è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy S23 Ultra:

Entrambe le varianti sono acquistabili con pagamento in 3 rate senza interessi, pagando con PayPal. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo.