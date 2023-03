Samsung Galaxy S23 Ultra: gli utenti segnalano un problema con la S Pen

Il nuovo Samsung Galaxy S23 Ultra è da poco giusto sul mercato internazionale e gli utenti hanno iniziato a segnalare i primi difetti di gioventù dovuti ad un software leggermente più ballerino. Nulla di preoccupante: avviene con quasi tutti i dispositivi facenti parte di tutti i brand. Vediamo ora cosa è successo nello specifico del terminale business per eccellenza.

Gli utenti stanno segnalando, nei vari forum di tecnologia, diversi problemi di natura software; in passato vi abbiamo parlato della difficoltà a connettersi ad Android Auto. Adesso invece, dopo l’update alla skin One UI 5.1, è emerso che alcuni dispositivi hanno avuto un consumo anomalo della batteria mentre S23 Ultra sembra presentare dei problemi di connessione con la S Pen.

Samsung Galaxy S23 Ultra: cosa succede con la S Pen?

Per chi non lo sapesse, S23 Ultra dispone di una stilo capacitiva (S Pen) integrata nella scocca che consente di disegnare, prendere appunti, scrivere con una precisione incredibile. Latenza al minimo per un’esperienza d’utilizzo al top. Ora però, molti clienti segnalano che questo accessorio tende a disconnettersi ad intermittenza dallo smartphone, rendendo l’usabilità un vero e proprio incubo. Si tratta solo di un bug del firmware, quindi non temete.Si risolverà subito.

Una delle soluzioni per risolvere il problema potrebbe essere quella di ripristinare la S Pen. Come si fa? Semplicissimo: occorre andare nelle funzioni avanzate delle impostazioni per accedere a tutte le features della stilo capacitiva. A questo punto bisogna premere i tre puntini per cliccare su “Mantieni S Pen connessa” come impostazione predefinita, a discapito però della batteria. In attesa di una patch che sistemi tale criticità, vi invitiamo a non preoccuparvi. Samsung è celere negli aggiornamenti e siamo sicuri che presto arriverà un aggiornamento software che sistemerà tutto.

Oltre questi primi difetti di gioventù, i recensori hanno apprezzato moltissimo l’ammiraglia next-gen del costruttore sudcoreano: oggi la trovate su Amazon a 1479,00€.

