Samsung Galaxy S23 Ultra: è tempo di SALDI e il prezzo crolla al minimo storico (-625€)

A distanza di un anno dal lancio, il Samsung Galaxy S23 Ultra continua a essere uno degli smartphone più completi e interessanti sul mercato. In questo momento, grazie alla nuova offerta eBay e al codice sconto PSPRMAR24, l’ex top di gamma di Samsung è protagonista di una promozione senza precedenti. Lo smartphone è ora acquistabile al prezzo scontato di 854 euro invece di 1.479 euro. Si tratta di uno sconto di 625 euro rispetto al listino della versione 8/256 GB. Da notare che in offerta c’è anche la versione 12/512 GB che viene proposta al prezzo scontato di 984 euro. Entrambe le versioni sono acquistabili con pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal.

Samsung Galaxy S23 Ultra: a questo prezzo è un best buy

La scheda tecnica del Samsung Galaxy S23 Ultra conferma le qualità dello smartphone. Il dispositivo è dotato di un display AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento del dispositivo c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Da segnalare anche una batteria da 5.000 mAh, una quadrupla fotocamera posteriore, con sensore principale da 200 Megapixel, la S-Pen e il sistema operativo Android 14 con One UI.

