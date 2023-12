Samsung Galaxy S23 Ultra è l'OFFERTA TOP di oggi (-40€)

Il Samsung Galaxy S23 Ultra cala ancora di prezzo e ora è acquistabile al prezzo scontato di 889 euro, grazie a questa nuova offerta eBay. Grazie alla promozione in corso, il top di gamma di Samsung registra uno sconto di 590 euro rispetto al prezzo di lancio (-40%). Si tratta di un’occasione ottima per acquistare il top di gamma di Samsung a un prezzo sempre più accessibile, oltre che con la possibilità di completare l’acquisto con pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal. Lo smartphone è disponibile nelle colorazioni Nero, Verde, Cream e Lavender. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo.

Samsung Galaxy S23 Ultra: a questo prezzo è da prendere subito

Il Samsung Galaxy S23 Ultra è lo smartphone da comprare oggi, grazie al calo di prezzo che si accompagna a un comparto tecnico di primissimo livello. Lo smartphone è dotato di un ampio display AMOLED da 6,8 pollici a cui si affianca il potente SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, supportato, nella versione in offerta, da 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage.

C’è poi una quadrupla fotocamera posteriore con un sensore principale da 200 Megapixel. Lo smartphone è dotato del sistema operativo Android 14, con la nuova versione della One UI, del chip NFC, del sensore di impronte digitali e del supporto Dual SIM, proponendo così un comparto tecnico davvero completo.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare il Samsung Galaxy S23 Ultra al prezzo scontato di 889 euro. L’offerta riguarda le colorazioni:

C’è anche la possibilità di acquisto in 3 rate senza interessi pagando con PayPal. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.