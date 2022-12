Samsung Galaxy S23 Ultra: cosa (non) sappiamo?

In queste ore il futuro flagship Samsung Galaxy S23 Ultra 5G ha ricevuto tantissime approvazioni da parte di moltissimi enti per la certificazione online; pensiamo alla NBTC, al BIS e anche a Geekbench5.

Il debutto della serie Galaxy S23 è alle porte; secondo le indiscrezioni, il lancio dovrebbe avvenire nel mese di febbraio 2023. In vista di questo evento, i terminali della gamma hanno iniziato a mostrarsi in rete e oramai sono stati approvati da tutti i portali. L’edizione globale (quella riservata al nostro mercato) è ora apparsa sul website di benchmarking più famoso al mondo, rivelando tutti i suoi segreti e le sue caratteristiche.

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G: cosa è emerso?

Andiamo con ordine: l’iterazione Ultra della serie disporrà del numero di modello SM-S918B/DS; questo smartphone è appena stato certificato, come detto, dal BIS, dalla NBTC, dal 3C, dalla FCC e dal TENAA. Da qui non abbiamo appreso le informazioni sulle principali specifiche del prodotto, ma grazie ai leaks trapelati dai tipster, conosciamo tutto e di più di questa ammiraglia next-gen.

Per esempio, il TENAA ha rivelato quasi tutto sul device; rispetto al modello precedente, il Galaxy S22 Ultra 5G (a proposito, si trova a 999,00€ su Amazon in queste ore), il nuovo avrà una selfiecam meno risoluta (12 Megapixel e non più da 40 mpx) ma più performante, ma non solo. Gli upgrade riguarderanno anche il processore Snapdragon 8 Gen 2 in tutti i mercati e in versione overcloccata, la main camera ISOCELL HP2 da 200 Megapixel.

Pochi mesi fa poi, il modello basico, il Galaxy S23, è stato avvistato su Geekbench con il numero di modello SM-S911U (questa è la versione statunitense); il modello global invece, dispone del numero SM-S911B e ha registrato 578 punti nei test sul single-core e 2118 punti in quelli multi-core. Non di meno, ci saranno 12 GB di RAM (ma anche 8 GB, a seconda della configurazione scelta), Android 13 e One UI 5.0.

