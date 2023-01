Samsung Galaxy S23 Ultra: ci saranno nuove fotocamere a bordo

Il nuovo Samsung Galaxy S23 Ultra 5G disporrà di sensori fotografici inediti a bordo. Secondo i rumors infatti, scopriamo che avrà una nuova ottica ultragrandangolare e una selfiecam rinnovata.

L’OEM sudcoreano sta per svelare la nuova gamma di dispositivi di punta il prossimo 1° febbraio 2023. Ci saranno tre telefoni in arrivo ma sicuramente il modello Ultra sarà il più interessante del trio. Rispetto agli altri due infatti, vanterà specifiche incredibili e sarà l’unico ad avere incorporata la stilo dentro la scocca.

Pochi giorni prima del lancio, sono emersi nuovi dettagli sul Galaxy S23 Ultra 5G di Samsung. Grazie al leakster @edwards_uh scopriamo quali saranno i sensori fotografici dell’ammiraglia in arrivo.

La compagnia sudcoreana dovrebbe aver inserito tutti sensori inediti sul flagship in arrivo; le uniche lenti a rimanere identiche saranno quelle tele da 10 megapixel con zoom ottici 3X e 10X. Queste due presenteranno ancora i “vecchi” Sony IMX754.

S23 Ultra camera sensor changes:

Front camera (40MP GH1→12MP 3LU),

Ultra Wide Angle (12MP IMX563→12MP IMX564),

Main camera (108MP HM3→200MP HP2)

The 3x and 10x telephoto sensors have not changed (IMX754→IMX754)

P 1 is S23 Ultra, P 2 is S22 Ultra​​​​

Thanks @edwards_uh pic.twitter.com/QuefuFlB0f

— Ice universe (@UniverseIce) January 23, 2023