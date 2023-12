Samsung Galaxy S23 Ultra: a 949€ è uno spettacolo, PRENDILO adesso

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone di Samsung veramente speciale che grazie agli sconti di Amazon costa pochissimo. È il Galaxy S23 Ultra 5G, un dispositivo potentissimo, versatile, leggero e con un processore pazzesco che permette di fare qualsiasi cosa. Di fatto, è in super sconto al prezzo speciale di 949,00€ (per la versione “Cream” con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, non espandibile) e c’è anche il caricabatterie rapido in confezione.

Cosa potreste volere di più? Non lasciatevelo sfuggire a questa cifra perché è da prender al volo, ma siate veloci: le scorte potrebbero terminare a breve, o peggio, la promo potrebbe finire a momenti. Non sappiamo quanto durerà ancora quindi approfittatene. Fra le altre cose, vi ricordiamo che avrete accesso ad una serie di vantaggi esclusivi con il noto portale di e-commerce americano.

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G: il top di gamma da prender adesso

Questo smartphone di Samsung è sensazionale: ha uno schermo QHD da 6,8 pollici LTPO di nuova generazione, versatile e ben risoluto, con cornici sottili e un foro per la selfiecam al seguito. C’è un comparto fotografico degno di nota con sensori avanzati che permettono di girare video in 8K e di scattare foto con zoom 100X (digitale) o ottico 10X. Il processore è l’ottimo Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy di Qualcomm con modem 5G e 8 GB di RAM. Comodissimi poi i 256 GB di memoria interna, non espandibile mediante microSD.

A soli 949,00€ con caricabatterie incluso nel prezzo, questo Galaxy S23 Ultra è un best buy; avrete diritto alla consegna celere in meno di 24 o 48 ore, potrete dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis e potrete anche usufruire del reso gratis fino al 31 gennaio 2024. Non lasciatevelo sfuggire perché a questa cifra è imperdibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.