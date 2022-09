Samsung Galaxy S23 Ultra 5G: svelata la velocità di ricarica

Grazie ad un nuovo leak trapelato sul web, scopriamo che lo smartphone di punta di Samsung per il 2023 è già in costruzione. Il dispositivo, che sarà un’ammiraglia premium in tutto e per tutto, presenterà una ricarica rapida ma non così “veloce” come ci si potrebbe aspettare. La concorrenza infatti, fatta eccezione per Apple, sta sviluppando tecnologie incredibili: pensiamo alla SuperVOOC da 150W di OnePlus, alla fast charge Xiaomi da 120 o 200W e molte altre sono in arrivo.

Oggi, grazie al portale per la certificazione 3C, apprendiamo che la serie Galaxy S23, in arrivo a febbraio 2023, sarà dotata di tre modelli (come sempre): troveremo la versione standard da 6,1 pollici, l’intermedia chiamata “S23 Plus” da 6,4″ e l’Ultra da 6,7″. Oggi scopriamo nuovi dettagli da un rapporto online, in merito alla velocità di ricarica di questi gadget.

Samsung Galaxy S23 Ultra (e non solo): ecco la velocità di ricarica

Adesso non possiamo dire che il lancio dei nuovi Galaxy S23 è alle porte; mancano ancora diversi mesi e tutto può cambiare. Diciamo che avremo dei dati certi quando oramai mancheranno poche settimane al Samsung Unpacked di inizio anno.

In merito all’S23 Ultra, scopriamo che questo non riceverà una modifica strutturale al design. L’azienda userà il disegno stilistico dello scorso anno e inserirà, nuovamente, la S Pen all’interno della scocca del terminale. Il numero di modello del prodotto sembra essere SM-S9180 e godrà della fast charge via cavo da 25W. Ci potrebbe anche essere un nuovo caricatore.

Sotto la scocca avremo un chip Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm o una soluzione Exynos proprietaria; ancora è da vedere. Quasi certa però la presenza dell’ottica principale da 200 Megapixel. Il display però sarà un’unità AMOLED da 6,8″ con risoluzione QHD+ e refresh rate adattivo fino a 120 Hz. Sarà sicuramente uno schermo eccezionale, come da tradizione. La S Pen farà tutta la differenza del mondo.

Se volete fare oggi un buon affare, il Galaxy S22 Ultra 5G lo trovate a 999,00€ su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.