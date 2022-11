Samsung Galaxy S23 Ultra 5G: svelata IN ANTEPRIMA la fotocamera selfie

Ci siamo: manca davvero pochissimo al debutto della nuova serie di flagship di casa Samsung; i Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra arriveranno presto in commercio. Parliamo di gadget potentissimi ed eccezionali, versatili e dotati di features di alto profilo. Sulla variante più costosa apprendiamo ora quali saranno le specifiche tecniche della lente zoom e della fotocamera selfie.

Come detto in più occasioni, più ci avviciniamo alla data di debutto, più spuntano in rete indiscrezioni e rumors inerenti la gamma di device in questione. Ora, con l’ultimo report emerso in rete, scopriamo interessantissimi dettagli su alcune delle lenti del nuovo Galaxy S23 Ultra.

Samsung Galaxy S23 Ultra: ecco come sarà la selfiecam e l’ottica zoom

Diverse fonti vicine alla questione hanno riferito che il colosso tecnologico sudcoreano potrebbe aver deciso un cambio di fornitori per i sensori di immagini proprio in queste ore. Il giornale TheElec ha appreso infatti che il Galaxy S23 Ultra disporrà di obiettivi di Sunny Optical per l’ultrawide e la fotocamera zoom 10Z. Secondo i report infatti, disporrà di un tele da 10X e di una lente ultragrandangolare da 12 mega, entrambe realizzate dall’azienda in questione.

Si tratta di un piccolo miglioramento rispetto alla generazione precedente, ma la selfiecam riceverà un piccolo taglio rispetto al passato. Questa ottica infatti, arriverà con una risoluzione da 10 o 12 Megapixel, decisamente meno risoluta dello snapper da 40 Mpx visto in S22 Ultra. Posteriormente invece, ci sarà una main camera da 200 Megapixel principale, probabilmente realizzata dalla stessa Samsung. Sembra quasi che la compagnia voglia eliminare gli obiettivi prodotti da Sony Imaging. Ad ogni modo si tratta di un rumor da prendere con “un pizzico di sale”; restate connessi per i futuri aggiornamenti in merito.

