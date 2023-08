Samsung Galaxy S23 Ultra 5G: l'ammiraglia premium in SUPER SCONTO (-230€)

Il Samsung Galaxy S23 Ultra 5G è un’ammiraglia veramente esclusiva; nel panorama mobile della telefonia mobile non ci sono smartphone come questo, ammettiamolo. Non solo è un device con caratteristiche hardware di prim’ordine (pensiamo al chip interno, alla main camera, al display premium), ma è anche l’unico prodotto al mondo ad avere un pennino capacitivo con tecnologia Wacom incorporato nella scocca. S23 Ultra raccoglie l’eredità della serie Galaxy Note che andava di moda qualche anno fa e che è stata tolta dal mercato nel 2021. Lo spirito della gamma però, è andato a fondersi con la line-up premium della compagnia, la serie S, portandoci quindi ai giorni nostri con gadget sensazionali che sono sia cameraphone che business-phone allo stesso tempo.

Pensate che, grazie agli sconti di Amazon, questo gioiellino sarà vostro con soli 1249,00€ al posto di 1479,00€, con uno sconto pari a 230€ sul valore di listino. Mica poco, se considerate che è arrivato in commercio da soli sei mesi. Cosa aspettate dunque? Non lasciatevi sfuggire questa promozione.

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G: il top per chi cerca un prodotto completo

Sotto la scocca dispone del processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy coadiuvato da 8 GB di memoria RAM e da 256 GB di storage interno, c’è una batteria che dura tantissimo e si ricarica rapidamente con la tecnologia da 45W e il caricatore è incluso in confezione. Non di meno, c’è un display da 6,8 pollici con bordi curvi, risoluzione QHD+ e refresh rate adattivo fino a 120 Hz. Ha la S Pen incorporata e presenta delle fotocamere di alto livello sulla back cover (la main camera è da ben 200 Megapixel), capaci di scattare foto assurde anche al buio e di girare clip video in 8K.

Cosa aspettate? Il Samsung Galaxy S23 Ultra 5G è un prodotto meraviglioso, potente, versatile, performante e con tanta tecnologia a bordo. Lo pagherete solo 1249,00€ al posto di 1479,00€, spese di spedizione incluse.

