Samsung Galaxy S23 Ultra 5G è pronto a sfidare Xiaomi 12T Pro

Stando a quanto si apprende in queste ore da un report emerso in rete, scopriamo che il futuro Samsung Galaxy S23 Ultra disporrà sul serio di una fotocamera principale da 200 Megapixel, proprio come Xiaomi 12T Pro e Motorola Edge 30 Ultra.

È il terzo rapporto che conferma il fatto che l’ammiraglia sudcoreana presenterà una grande fotocamera da ben 200 Megapixel. Di fatto, finora abbiamo riferito di questa indiscrezione più e più volte. Adesso, l’ultimo leaks afferma che tutto è pronto e confermato.

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G: avrà la main camera da 200 Mpx

Come detto, la notizia ci arriva per mano del portale di Galaxy Club. Questo sito ha dichiarato che il Galaxy S23 Ultra 5G presenterà una grande fotocamera principale da ben 200 Megapixel. Curioso come in questi giorni i rumors riguardanti la nuova serie di Samsung stiano emergendo minuto dopo minuto. Abbiamo anche visto dei rendering CAD dello smartphone. Rispetto all’S22 Ultra non ci saranno cambiamenti importanti nel design; tuttavia, la lente principale subirà un bel boost prestazionale, così come il processore.

Certo, dobbiamo sottolineare che avere un numero di pixel elevato non significa necessariamente produrre immagini migliori. I fotografi e i videomaker lo sanno bene. La risoluzione eccessiva è ottima per chi fa stampa, però ammettiamo che avere una camera da 200 Mega potrebbe aprire nuovi scenari per la fotografia da mobile.

Di fatto, già S22 Ultra è un cameraphone spaziale e apprezzatissimo da tutti i recensori del mondo; questa news non può non renderci felici. S23 Ultra si appresta a dominare nuovamente le classifiche di DxOMark. Ci sarà ancora il solito teleobiettivo da 10 Mpx con zom 10X e un tele con zoom ottico 3X. Non sappiamo nulla dell’ultrawide.

Se siete interessati ad acquistare il flagship più potente del momento, il Galaxy S22 Ultra 5G con S Pen inclusa nella scocca del device, sappiate che si trova in sconto su Amazon a soli 972,00€.

