Samsung Galaxy S23 Ultra 5G a soli 899€ su Amazon: pochi pezzi, corri a prenderlo

Clamorosa offerta quella che ti stiamo segnalando oggi su Amazon; se cerchi un device top di gamma Android e non sai cosa acquistare, sappi che il Samsung Galaxy S23 Ultra 5G, il fiore all’occhiello dell’azienda sudcoreana dello scorso anno, si trova in super sconto al prezzo sensazionale di soli 899,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Questo è un best buy senza eguali che non puoi lasciarti sfuggire: corri a prenderlo, il modello in questione è in colorazione “Phantom Black” e ha 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Viene venduto e spedito da un rivenditore terzo ma gode comunque dei soliti vantaggi di Amazon Prime.

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G: ecco perché comprarlo

Il Galaxy S23 Ultra 5G è un capolavoro di design, con linee pulite e materiali di alta qualità. La sua struttura in vetro e metallo non solo garantisce una sensazione di robustezza, ma aggiunge anche un tocco di eleganza. Il display curvo da 6,8 pollici Dynamic AMOLED 2X è uno dei migliori sul mercato, con colori vividi, neri profondi e una luminosità che si adatta perfettamente a qualsiasi condizione di luce. Sotto il cofano, è alimentato dal processore Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy di Qualcomm, un chipset che offre una potenza di elaborazione straordinaria. Uno dei punti di forza del device poi, è il suo incredibile sistema di fotocamere. Dotato di una configurazione a quattro lenti, con un sensore principale da 200 MP, un teleobiettivo per zoom ottico fino a 10x e un obiettivo ultra-grandangolare, questo smartphone è in grado di catturare immagini incredibili in qualsiasi situazione.

A soli 899,00€ su Amazon, il Samsung Galaxy S23 Ultra 5G è il best buy del giorno; corri a prenderlo adesso, l’IVA è inclusa nel costo del device così come le spese di spedizione.