Samsung Galaxy S23 Ultra 5G (1 TB): sconto IMMEDIATO di 550€ su Amazon

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone top di gamma Android, vogliamo consigliarvi l’ottimo Galaxy S23 Ultra 5G di Samsung che, nella sua iterazione “Phantom Black” con 12 GB di RAM e 1 TB di spazio, costa solo 1349,00€ al posto di 1899,00€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Ciò significa che non dovrete sborsare neanche un singolo centesimo per portarvelo a casa e che andrete a risparmiare, sul valore di listino, oltre 550€. Mica poco se pensate che un’ammiraglia del genere, così esclusiva, è ancora oggi perfetta per moltissimi utilizzi.

Di fatto, sebbene ci troviamo alle porte della presentazione della line-up Galaxy S24, questo modello particolare risulta essere un best buy per chi cerca un cameraphone potentissimo, dotato di un hardware di prima classe, con una batteria esagerata e capiente e con un pannello AMOLED di tutto rispetto.

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G: perfetto per tutti

Questo smartphone di casa Samsung è un prodotto sensazionale, potentissimo e presenta un processore Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy di Qualcomm, coadiuvato da un modem 5G e da 12 GB di RAM. Lo storage di bordo (non espandibile) è da 1 TB, invece. Il display è un’unità da 6,8 pollici, Dynamic AMOLED, con refresh rate variabile fino a 120 Hz, risoluzione QHD+ e cornici sottili su un pannello avente i bordi curvi.

Il sensore fotografico è da 200 Megapixel e promette prestazioni inarrivabili; scatta foto luminose anche al buio e gira video in 4K a 60 fps di qualità cinematografica. Può anche realizzare immagini con l’ultrawide, con la tele 10X e non solo. La selfiecam poi, è eccellente per videocall e autoscatti. Troviamo, infine, una batteria capiente e generosa che supporta la ricarica rapida via cavo e la wireless charging grazie al pannello posteriore. Cosa aspettate? La versione più esclusiva da 1 TB di memoria costa solo 1349,00€ al posto di 1899,00€, IVA inclusa.