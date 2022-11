Samsung Galaxy S23: tutti i modelli avranno il chip di Qualcomm

L’intera line-up Galaxy S23 di Samsung utilizzerà solo chipset di Qualcomm. In passato abbiamo sempre visto modelli con SoC Exynos (per i mercati europei e sudcoreani) e Qualcomm per i clienti statunitensi. Ora invece, pare che la compagnia uniformerà le spedizioni inserendo un unico processore su tutti i modelli esistenti in commercio.

Samsung abbandonerà le soluzioni proprietarie Exynos (ne abbiamo parlato già in passato, è un rumor ricorrente che abbiamo letto in diverse occasioni nei mesi scorsi) in favore dei chip realizzati da Qualcomm. Anche il CFO del brand americano Akash Palkhiwala ha confermato il tutto durante l’annuncio dei report finanziari del Q4 del 2022. Ha, di fatto, rotto il silenzio in merito e ha chiarito tutti i dubbi sulla scelta dei processori dei futuri top di gamma di Samsung.

Samsung Galaxy S23: tutti i dettagli sui SoC

Fra le altre cose, Qualcomm prevede una forte crescita nel corso dei primi tre mesi dell’anno proprio per via della grande pletora di device che useranno il prossimo chip di punta del marchio. Il CFO ha detto, a tal proposito:

Quindi, dal punto di vista del trimestre di marzo, hai ragione, il vantaggio del lancio di Samsung per il nuovo telefono sarebbe in genere nella seconda metà del trimestre di marzo. Quindi arriva verso la fine del trimestre, ma questo sarà un vantaggio, mentre la nostra quota dal 75% in G S22 sale alla quota globale in G S23.

Non di meno, la chiamata dei rapporti finanziari ha confermato la storica alleanza Qualcomm-Samsung che oramai va avanti da tantissimo tempo e probabilmente continuerà a lungo, dandoci quindi la possibilità di capire che anche le ammiraglie degli anni futuri useranno i chip del chipmaker statunitense.

Fra le altre cose quindi, tutti i flagship Samsung che arriveranno nel 2023 disporranno del SoC Snapdragon 8 Gen 2 che opererà con una velocità di clock di 3,36 GHz e avrà un’inedita configurazione 1+2+2+3 core e sarà costruito con un nodo architettonico a 4 nanometri.

