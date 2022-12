Samsung Galaxy S23 sarà molto più potente di Galaxy S22: il rumor

Di Samsung Galaxy S23 si parla ormai da diverso tempo e, adesso che ci avviciniamo alla data presunta di presentazione fissata per l’1 febbraio 2023, le indiscrezioni non possono che aumentare di giorno in giorno.

Oggi ci affidiamo alle voci diffuse dal leaker Ahmed Qwaider su Twitter, che in passato aveva svelato con successo alcune anticipazioni sui telefoni del produttore coreano. In questo caso, la fonte si concentra sulle prestazioni del chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, che troveremo sul nuovo flagship Android.

Samsung Galaxy S23: un telefono dalla potenza spaventosa?

Per darci un’idea di quanto più potente “rischia” di essere la linea di Samsung Galaxy S23 rispetto ad un Samsung Galaxy S22 Ultra, Qwaider si affida alle percentuali spiegando che per la CPU dobbiamo aspettarci un incremento del 36%, del 48% della GPU e addirittura del 60% per la NPU.

A questo bisogna aggiungere ulteriori vantaggi derivanti dalla costruzione a 4nm, da ricercarsi in un miglior consumo della batteria ed una dissipazione del calore più efficace rispetto la generazione attuale.

Since 4nm is mentioned, it must be TSMC technology. It is impossible for Samsung's 4nm to run at such a high frequency. Therefore, the rumors of the previous Samsung 4nm have been smashed. https://t.co/U5xOuZxThx — Ice universe (@UniverseIce) December 28, 2022

Considerato che anche in Europa dovremmo vedere i modelli con SoC Qualcomm è sicuramente una buona notizia per tutti gli appassionati che dovrà essere corroborata ovviamente dalle varie verifiche non appena il dispositivo sarà presentato e messo in commercio.

Samsung Galaxy S23 è atteso nei primi mesi del 2023, con presentazione probabile attesa per l’1 febbraio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.