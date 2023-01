Samsung Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra: trapelano le custodie in pelle

In queste ore sono trapelate online le custodie in pelle relative ai futuri flagship di casa Samsung: Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra. Sembrano prodotti ufficiali realizzati dalla casa costruttrice. Vediamo tutti i dettagli nell’articolo completo.

Come molti di voi sapranno, la gamma di smartphone di punta Galaxy S23 verrà annunciata il prossimo 1° febbraio; secondo le indiscrezioni, nel corso dell’evento conosceremo i telefoni e molti altri gadget interessanti (orologi smart, cuffiette e non solo). Adesso, il leakster SnoopyTech ha condiviso un’immagine che mostra quelle che sembrano essere – a tutti gli effetti – le cover in pelle per le ammiraglie in arrivo.

Samsung Galaxy S23: cover in pelle in più colorazioni

Cerchiamo di andare con ordine; la custodia in pelle per l’iterazione S23 Ultra è molto simile a quella vista per l’S22 Ultra ma sembrano esserci più colorazioni tra cui scegliere. Nel 2022 potevamo scegliere solo quella nera, grigia e bordeaux. Adesso vediamo anche un elegante marrone chiaro e si dice che questa tinta sarà disponibile anche per S23 e S23+

Stando a quanto riporta un altro leak poi, scopriamo che le custodie saranno tutte venduto in nero, verde e in color “cammello”, anche se ogni device della serie potrebbe avere un colore esclusivo. Dalle cover vediamo l’assenza del bumper fotografico e questo implica che le camere saranno incastonate (quasi) a filo con la scocca del telefono.

Ci saranno quindi tre smartphone di punta con caratteristiche simili: stesso processore ma memorie differenti o pannelli diversi. L’Ultra avrà un Dynamic AMOLED da 6,8 pollici con refresh rate di 120 Hz e risoluzione QHD+; sarà anche più luminoso di quello di iPhone 14 Pro. Ci saranno quattro sensori con quello principale da 200 megapixel, un’ultrawide da 12 Mpx e due tele da 10 Mpx con zoom ottico 2X e 10X.

