Samsung Galaxy S23: rivelate le colorazioni al lancio

In queste ore apprendiamo quale sarà la nuova colorazione del Samsung Galaxy S23; di fatto, oltre alle tinte già conosciute, ci sarà una versione speciale, acquistabile presso tutti i rivenditori di telefonia mobile.

Come molti di voi sapranno, l’OEM sudcoreano è pronta a svelare la nuova linea di device di punta; la line-up si chiamerà Galaxy S23 e si comporrà di tre modelli: uno basico, un Plus e un’iterazione Ultra. Secondo le indiscrezioni, l’azienda sudcoreano mostrerà questi prodotti il 1° febbraio in un evento dedicato, insieme alla skin One UI 5.0, ai nuovi orologi, alle cuffiette TWS next-gen e al Galaxy Book di nuova generazione. Al momento non c’è ancora una data di lancio ufficiale, pertanto vi invitiamo a prenderla con “un pizzico di sale”.

In un post pubblicato su Twitter, l’insider Ahmed Qwaider ha appena dichiarato che non ci sarà una colorazione White per il Gaalxy S23 quest’anno. Al contrario, il modello basico e il Plus arriveranno in Phantom Black, Green, Lavender e – novità del 2023 – Cream. Tuttavia potremmo vedere nuove varianti sul sito ufficiale dell’azienda nei mesi a venire.

⭕Exclusively

There is no pink or gold color or burgundy or white

Galaxy S23 series colors will be

Phontom black/ green/ lavender / cream

These three colors will be devices

What colors do you prefer?

Thanks @technizoconcept 🤩 pic.twitter.com/0L4oy477Sp

— Ahmed Qwaider (@AhmedQwaider888) December 31, 2022