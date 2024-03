Samsung Galaxy S23, prezzo in frantumi: oggi è tuo a 479€

Il Samsung Galaxy S23 è il protagonista di un’offerta di eBay decisamente interessante. Questo top di gamma è un concentrato di potenza e stile e si distingue, tra le altre cose, anche per il suo comparto fotografico eccellente.

Nonostante il suo prezzo di listino si avvicini ai 700€, oggi il Galaxy S23 può essere tuo a solamente 479€: ti basterà inserire il codice sconto “PSPRMAR24” al momento del checkout! Davvero niente male.

Il Samsung Galaxy S23 si presenta come una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo compatto senza rinunciare alle prestazioni di punta. Dotato del potente chip Snapdragon 8 Gen 2, 8GB di RAM e opzioni di memoria interna fino a 256GB, offre prestazioni fluide sia nell’uso quotidiano che nel gaming.

Per capirci, il Snapdragon 8 Gen 2 è in assoluto uno dei migliori SoC dell’ecosistema Android e garantisce la riproduzione di qualsiasi app, anche le più impegnative, senza il minimo problema.

L’esperienza utente è ulteriormente arricchita da funzionalità come la ricarica rapida e wireless, un sistema audio di alta qualità con Dolby Atmos e connettività completa, inclusi 5G e NFC.

Per tutti questi motivi, ti suggeriamo vivamente di non farti scappare questa offerta e mettere subito il Samsung Galaxy S23 nel carrello. Non dimenticarti di inserire il codice sconto “PSPMAR24” per pagarlo solamente 479€, approfittando di un fortissimo risparmio sul suo normale prezzo di listino!