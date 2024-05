Samsung Galaxy S23, prezzo in caduta libera: su Amazon risparmi il 39%

Il Samsung Galaxy S23, lanciato nel 2023, continua a essere un’opzione eccellente anche nel 2024, grazie a una combinazione di design elegante, prestazioni solide e un display di alta qualità. Almeno che tu non sia specificatamente interessato alle nuove funzionalità basate sull’IA dell’S24, a mio avviso puoi tranquillamente puntare sul Galaxy S23, ottenendo in questo modo un top di gamma ad un prezzo ultra-competitivo.

Quanto competitivo? Beh, oggi è tuo con un pazzesco sconto del 39%: lo paghi solamente 599€ e al momento del checkout potrai scegliere di spezzare l’importo in più rate mensili.

Dotato di un display Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici con risoluzione Full HD+ e una frequenza di aggiornamento di 120Hz, offre un’esperienza visiva straordinaria. Il dispositivo è alimentato dal processore Snapdragon 8 Gen 2, che garantisce prestazioni veloci e fluide.

La fotocamera principale da 50MP, accompagnata da una ultra-grandangolare da 12MP e un teleobiettivo da 10MP, fornisce foto e video di alta qualità. La batteria da 3900mAh offre una buona autonomia, supportata da una ricarica rapida a 25W, ricarica wireless e Wireless PowerShare, che permette di caricare altri dispositivi.

In termini di design, il Galaxy S23 è compatto e leggero, con una costruzione di alta qualità e un’estetica pulita. Anche se non rappresenta un aggiornamento drastico rispetto al Galaxy S22, è ancora una scelta solida per chi cerca un telefono potente e versatile. Rimane ancora pochissimo tempo, l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro: non fartela scappare e acquistalo subito!