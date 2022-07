Samsung Galaxy S23 potrebbe non avere un nuovo teleobiettivo

Brutte notizie per i fan di Samsung che stanno attendendo con impazienza la nuova serie di smartphone di punta, la line-up Galaxy S23. Certo, mancano diversi mesi e tutto può accadere, ma si scopre che i device potrebbero non avere un teleobiettivo dedicato sul modulo posteriore.

Samsung infatti si sta preparando per svelare i nuovi pieghevoli per il 2022; parliamo del Galaxy Z Fold4 e Z Flip4 e tutte le attenzioni sembrano essere dedicate a queste iterazioni. Cosa aspettarci però dalle ammiraglie del 2023?

Samsung Galaxy S23: arrivano i primi dettagli sulla fotocamera

Se dobbiamo credere alle ultime indiscrezioni, apprendiamo che il sensore relativo al teleobiettivo presente nel modulo di S23 e S23 Plus non riceverà un upgrade. In poche parole, sarà la stessa ottica presente sui modelli del 2022. Sull’S23 Ultra invece, non sappiamo nulla. Vi terremo aggiornati, ad ogni modo.

Inoltre ci domandiamo se sarà solo il teleobiettivo a non ricevere aggiornamenti o se la novità sarà contestuale a tutte le ottiche della serie. Ad oggi ci sono troppe poche informazioni disponibili in rete e mancano ancora molti mesi. Questo potrebbe far sì che la compagnia sudcoreana possa decidere di effettuare grossi cambiamenti anche all’ultimo minuto.

Altri report invece suggeriscono la presenza di una nuova snapper selfie aggiornata da 12 Megapixel con autofocus al seguito. Questo è quanto sappiamo sui device. Avranno anche un nuovo design? Ci sarà una iterazione Pro? L’Ultra fungerà ancora da “neo-Note”? A queste e altre domande speriamo di rispondere presto con nuovi dettagli.

Altri report invece suggeriscono la presenza di una nuova snapper selfie aggiornata da 12 Megapixel con autofocus al seguito. Questo è quanto sappiamo sui device. Avranno anche un nuovo design? Ci sarà una iterazione Pro? L'Ultra fungerà ancora da "neo-Note"? A queste e altre domande speriamo di rispondere presto con nuovi dettagli.

