Samsung Galaxy S23 potrebbe essere più economico del Galaxy S22

A breve vedremo i nuovi smartphone della linea Galaxy S23 di Samsung. La serie in questione disporrà di tre modelli anche se il più interessante sarà sicuramente l’S23 Ultra 5G dotato di S Pen incorporata nella scocca. Ad oggi abbiamo letto moltissime informazioni su questi smartphone ma adesso scopriamo che l’S23 potrebbe essere più economico del previsto, anche se non è tutto oro quel che luccica. Andiamo con ordine.

Samsung Galaxy S23: l’azienda potrebbe togliere delle funzionalità

Si dice che la compagnia sudcoreana voglia ridurre il prezzo della versione entry level della serie di ammiraglie del 2023. Per farlo però, potrebbe eliminare alcune delle sue funzionalità chiave o magari “abbassare” la qualità dei componenti. Per esempio, potremmo non vedere più il motore a vibrazione; al suo posto di fatto, dovrebbe avere un motore di feedback tattile più tranquillo. Questa rivoluzione non dovrebbe interessare l’iterazione Ultra, anche se ci sono perplessità sul modello Pro/Plus.

Un altro downgrade potrebbe essere correlato allo schermo; potremmo avere cornici più generose di quelle dell’S22. Così facendo, Samsung dovrebbe essere in grado di riuscire a vendere il telefono entry level della serie ad un prezzo più contenuto.

Come ribadito, la serie in questione potrebbe arrivare non prima del 2023. Precisamente, ci aspettiamo un debutto per il mese di febbraio come quest’anno. Dalle indiscrezioni sappiamo che i prossimi smartphone potrebbero arrivare in quattro colorazioni: beige, pink, black e Green.

Sotto la scocca potremmo trovare solo soluzioni di Qualcomm e non più i chipset di Samsung stessa. Dovremmo vedere infatti lo Snapdragon 8 Gen 2 prossimo al debutto su tutti e tre i device. Fra le altre cose, ci dovrebbe essere una batteria da 390 mAh. Lo schermo dell’iterazione vacilla dovrebbe essere un pannello FullHD+ da 6,1 pollici AMOLED.

