Samsung spedirà meno smartphone nel 2023

Samsung prevede di ridurre le vendite di telefonia mobile nel corso del 2023 del 13%; questo è quanto apprendiamo da un recente report emerso in rete in questi anni.

Brutte notizie per l’OEM sudcoreano, il costruttore di smartphone numero uno al mondo: la compagnia prevede di ridurre le spedizioni a causa delle grosse problematiche economiche che i mercati stanno affrontando da tempo, non di meno, ci sono anche grossi problemi legati alla catena di approvvigionamento in Cina.

Le spedizioni di tutti gli OEM sono diminuite e la crisi sta colpendo tutti, Apple e Samsung comprese. Da un rapporto del Taiwan Economic Daily scopriamo che la società che realizza i Galaxy S22 sta pensando di abbassare le sue stime di vendita e di spedire meno prodotti il prossimo anno.

Samsung: perché l’azienda spedirà meno dispositivi?

Si legge che nel 2023 l’azienda ridurrà le sue unità spedite del 13%; questa cifra equivale a 30 milioni di pezzi in meno in commercio. Ovviamente parliamo solo di smartphone perché sembra che ci siano molte unità invendute e la domanda si fa sempre più debole, complice anche l’inflazione, la situazione geopolitica incerta e non solo.

Samsung potrebbe essere in grado di aumentare la quota di mercato rispetto al trimestre dello scorso anno, ma complessivamente ha registrato una diminuzione dei volumi venduti pari all’8%.

Come detto, non è solo Samsung a voler abbassare le stime di vendita. Anche Apple ha dichiarato che ci sarà una grossa crisi nel futuro tanto che le spedizioni di iPhone 14 Pro per Natale sono in serio pericolo.

