Samsung Galaxy S23 potrebbe davvero deluderci?

In passato abbiamo sentito diverse indiscrezioni relative alla futura gamma di flagship di casa Samsung: i nuovi Galaxy S23 infatti, si ipotizza che possano arrivare con i processori premium Dimensity di casa MediaTek.

Poche settimane fa, a tal proposito, abbiamo risentito nuovi rumor relativi a questa supposizione; abbiamo appreso che il Galaxy S22 FE potrebbe arrivare con il Dimensity 9000, la soluzione a 4 nanometri dell'OEM taiwanese. I media coreani hanno quindi effettuato le dovute ipotesi del caso e hanno pensato che anche la line-up del 2023 avrebbe ricevuto un simil trattamento.

Samsung Galaxy S23: non ci sarà il SoC MediaTek a quanto pare

Adesso, secondo un tipster online, sembra che nulla di tutto questo possa davvero accadere. Samsung non sembra essere intenzionata ad adottare i SoC dell'azienda di Taiwan. In poche parole, anche i nuovi modelli premium dovrebbero presentare processori Snapdragon o Exynos in tutte le regioni di riferimento.

Ad ogni modo, la scelta è ancora un punto interrogativo; non sappiamo se alla fine, scambierà Qualcomm con MediaTek. Noi dubitiamo che voglia eliminare i chipset proprietari dalla sua line-up, anche se, ad essere onesti, sono quelli che procurano i maggiori problemi e che causano le lamentele più numerose sul web. Fra le altre cose, abbiamo sentito che Samsung possa creare un nuovo chip inedito ma ad oggi è solo una mera voce di corridoio e nulla più.

D'altro canto, MediaTek sembra che stia lavorando molto bene: la sua soluzione Dimensity 9000 è davvero promettente e premium. Non sarebbe una cattiva scelta per i clienti se Samsung dovesse inserirlo su un flagship. È troppo presto per fare congetture nel settore; vi faremo sapere non appena usciranno nuove informazioni in merito.

A voi vi piacerebbe un'ammiraglia Samsung con MediaTek sotto la scocca? Fateci sapere le vostre impressioni. Vi invitiamo a restare connessi per ulteriori dettagli.