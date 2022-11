Samsung Galaxy S23: l'evento Galaxy Unpacked si terrà a febbraio (RUMOR)

Uno dei dirigenti di casa Samsung ha appena rivelato che l’evento di lancio Galaxy Unpacked relativo ai prossimi top di gamma Galaxy S23 si terrà all’inizio del mese di febbraio.

I nuovi flagship del colosso sudcoreano sono nell’aria da molto tempo; si parla delle ammiraglie next-gen di Samsung da diversi mesi e in questi giorni abbiamo avuto tantissime indiscrezioni in merito alle caratteristiche e specifiche tecniche dei device in questione.

Grazie ad un nuovo report, scopriamo che la compagnia intende presentare i telefoni nel corso della prima settimana di febbraio 2023, con arrivo sugli scaffali non prima della metà del mese stesso.

Samsung Galaxy S23: facciamo il punto

A riportare la notizia ci ha pensato un portale coreano che ha citato le parole di un dirigente dell’azienda vicino alla questione; il portale fa riferimento all’evento Galaxy Unpacked del 2023 e ha dichiarato:

“La serie S23 verrà mostrata durante il nostro evento Unpacked negli Stati Uniti, che si terrà a febbraio”.

Il funzionario del marchio non ha fornito il nome del luogo in cui si sarebbe tenuto l’evento ma il sito coreano ha detto che un posto papabile potrebbe essere San Francisco. Si parla del primo Unpacked “dal vivo” post-pandemia. Non di meno, il rapporto va controcorrente con le altre indiscrezioni emerse sul web relative ai Galaxy S23. Si parlava di un debutto previsto per il CES di Las Vegas ma pare che le cose siano cambiate in corso d’opera.

Ci saranno tre modelli: un device basico, un Plus e un S23 Ultra. Ci sarà il processore Snapdragon 8 Gen 2 sotto la scocca, potenziato a dovere dalla stessa società. L’Ultra disporrà perfino di una main camera da 200 megapixel e di uno schermo 2K AMOLED in grado di raggiungere i 2200 nits.

